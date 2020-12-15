В 2020 году в Татарстане аварийные отключения электричества длились в среднем 0,88 часа

Во вторник на заседании совета директоров АО «Сетевая компания» рассказали, как часто в 2020 году происходили аварийные отключения энергии. Также сообщили и о продолжительности таких отключений.

По данным специалистов, в этом году средняя продолжительность аварийных отключений (индекс SAIDI) составила 0,88 часа. Это составляет только 27% от планового показателя, подчеркивает пресс-служба «Сетевой компании».

Провел заседание премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: tatarstan.ru

Средняя частота аварийных отключений по индексу SAIFI составила 0,82 раза, или 67% от целевого значения на 2020 год.

В компании сообщили, что за 9 месяцев потребителям передано 17,8 млрд кВт.ч. электрической энергии. За это время компания заключила 11 558 договоров на подключение.