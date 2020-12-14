Двух российских болельщиков осудили на 3 и 10 лет за беспорядки во Франции

Французский суд присяжных вынес приговор двум российским болельщикам по делу о беспорядках во время чемпионата Европы по футболу 2016 года в Марселе.

По данным ТАСС, россияне Михаил Ивкин и Павел Косов осуждены к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно. Их признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений англичанину Эндрю Бечу в ходе беспорядков после матча чемпионата Европы между Россией и Англией.

Ранее оба россиянина более двух с половиной лет находились в предварительном заключении. В связи с этим Ивкин избежит посадки в тюрьму и вскоре вернется в Россию.

Фото: eurosport.ru

Сообщается, что пострадавший Беч в результате инцидента получил серьезную черепно-мозговую травму и стал инвалидом. В судебных слушаниях вместо него выступал его сын, который вернулся к отцу, чтобы ухаживать за ним после случившегося.

Напомним, во время поединка Россия — Англия на российских трибунах была использована пиротехника, а после финального свистка часть российских фанатов прорвалась на соседний сектор и атаковала английских болельщиков.

Также сообщалось, что в беспорядках участвовал сотрудник «Рубина» Дмитрий Хрисанов, который позже был уволен из казанского клуба.