В Казани на трассе сбили перебегавшего дорогу пешехода

12 декабря в 11.40 на 814 километре трассы М-7 водитель автомобиля ДАЗ, двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, пешеход погиб под колесами машины на дороге Казань — Куюки.

Маргарита Головатенко