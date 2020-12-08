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Прокуратура проверит обстоятельства пожара в недостроенном технопарке Иннополиса

10:57, 08.12.2020
Прокуратура проверит обстоятельства пожара в недостроенном технопарке Иннополиса
Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Прокуратура Татарстана проверит обстоятельства пожара в Иннополисе. Надзорное ведомство заинтересовалось соблюдением техники безопасности при строительстве.

На место уже выехал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров, сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, горит подвал в строящемся технопарке. В МЧС сообщали, что в подвале объекта находились емкости с соляркой.

Происшествия Татарстан
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