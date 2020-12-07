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Зеленодольский молкомбинат установит шумозащитный экран

16:09, 07.12.2020
Зеленодольский молкомбинат установит шумозащитный экран
Фото: google.com/maps / скриншот

АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» оградит от шума жителей домов, расположенных рядом с предприятием. Специальный экран установят на территории предприятия.

«На данный момент договор на приобретение данного экрана комбинатом уже заключен», — сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Фото: upch.tatarstan.ru

После его установки специалисты Роспотребнадзора проверят уровень шума в квартирах. Если он останется высоким, то жильцам могут установить пластиковые окна.

Также молкомбинат взялся сократить количество машин, въезжающих на территорию предприятия.

ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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