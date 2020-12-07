Зеленодольский молкомбинат установит шумозащитный экран
АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» оградит от шума жителей домов, расположенных рядом с предприятием. Специальный экран установят на территории предприятия.
«На данный момент договор на приобретение данного экрана комбинатом уже заключен», — сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.
После его установки специалисты Роспотребнадзора проверят уровень шума в квартирах. Если он останется высоким, то жильцам могут установить пластиковые окна.
Также молкомбинат взялся сократить количество машин, въезжающих на территорию предприятия.ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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