Терапевт Минздрава Татарстана рассказала о высокой смертности при самолечении COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Врачи рассказали о последствиях самолечения COVID-19 и объяснили, почему многие прибегают к такому методу.

— COVID-19 — это короткая болезнь, длящаяся 14 дней. И потенциально смертельная, это все хорошо знают. […] Проблема самолечения — у нас нет методов профилактики развития пневмонии. Но у нас есть медикаментозные заслоны. Когда идет поражение верхних дыхательных путей, то при правильном лечении оно не перейдет в вирусную пневмонию или перейдет в легкую форму. При неправильном стартовом лечении все ворота для перехода в тяжелую пневмонию открыты. А это — ИВЛ и летальный исход в 80% случаев, — сказала главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

realnoevremya.ru

Когда кто-то заболевает, он обращается к друзьям-родственникам, те ему что-то говорят, и уже он не видит необходимости во врачебной помощи. Есть определенные проблемы с быстрым приходом врача или обращением ко врачу, но дождаться его нужно обязательно. Сейчас люди поступают на 7—8-й день болезни в стационар в тяжелом состоянии. В ряде случаев человек просто находился дома, занимался самолечением и принимал жаропонижающие средства, отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко.

Она пояснила, что в медицине очень четкий критерий по жаропонижающим — температура не ниже 38 градусов. Снижая температуру, человек снижает защитную реакцию на внедрение вируса и способствует его распространению. Также люди прибегают к гормонам и антикоагулянтам, когда совершенно нет показаний. Это серьезная ошибка, это сфера, в которой не может разобраться человек без медицинских знаний.

