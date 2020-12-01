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Прокуратура Пестречинского района РТ установила причины отравления школьников антисептиком

15:31, 01.12.2020
Прокуратура Пестречинского района РТ установила причины отравления школьников антисептиком
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Пестречинского района РТ установила, что причиной отравления учеников Богородской СОШ стало несоблюдение пропорций при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам прокурорской проверки стало известно, что лица, ответственные за уборку школы, нарушили правила санобработки помещения, из-за чего на партах и стенах классов остались следы антисептического раствора. Это и привело к отправлению учеников.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Исполкома Пестречинского района с требованием устранить причины и условия, способствовавшие отравлению детей, и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Напомним, что прокуратура Пестречинского района РТ начала проверку после сообщений о том, что в школе села Богородское дети почувствовали резь в глазах, сильный зуд и тошноту после начала первого урока.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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