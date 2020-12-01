Прокуратура Пестречинского района РТ установила причины отравления школьников антисептиком

Прокуратура Пестречинского района РТ установила, что причиной отравления учеников Богородской СОШ стало несоблюдение пропорций при приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам прокурорской проверки стало известно, что лица, ответственные за уборку школы, нарушили правила санобработки помещения, из-за чего на партах и стенах классов остались следы антисептического раствора. Это и привело к отправлению учеников.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Исполкома Пестречинского района с требованием устранить причины и условия, способствовавшие отравлению детей, и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Напомним, что прокуратура Пестречинского района РТ начала проверку после сообщений о том, что в школе села Богородское дети почувствовали резь в глазах, сильный зуд и тошноту после начала первого урока.



Татьяна Демина