Прокуратура Татарстана проводит проверку после отравления детей антисептическим раствором

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Прокуратура Пестречинского района Татарстана проводит проверку после сообщений об отравлении детей антисептическим раствором, которым проводили санобработку в школе села Богородское. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



После начала первого урока дети почувствовали резь в глазах, сильный зуд и тошноту. Поняв, что симптомы появились из-за санитарной обработки, учителя начали проветривать помещение и отвели детей в соседнее здание дома культуры. Учеников с плохим самочувствием отправили домой.

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Учителя связывались с родителями сразу же после появления плохих симптомов. Сейчас родителей волнует состояние здоровья детей, сообщает «НТР-24».

Маргарита Головатенко