В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины за удержание сожительницы и ее детей

В отношении 31-летнего жителя Заинска возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством по факту удержания детей и их матери в квартире. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского Следкома.

Инцидент произошел 29 ноября. Пьяный мужчина незаконно удерживал сожительницу и двух ее детей в возрасте 2 лет и 7 месяцев в квартире. При этом он угрожал ей убийством. К ним пришла сестра потерпевшей, которая, услышав крики за входной дверью, обратилась в полицию. Сотрудники экстренных служб проникли в квартиру через окно, но, несмотря то, что злоумышленник пытался скрыться, он был задержан.

По предварительным данным, преступление совершено на почве ревности. Свою вину мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте.



Похожий инцидент недавно произошел в Санкт-Петербурге — мужчина захватил и удерживал в квартире шестерых детей в Колпинском районе.