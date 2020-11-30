«Это стимул для карьерного роста»: на «Нижнекамскнефтехиме» выбрали лучшего аппаратчика

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Пятнадцать претендентов на победу

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых аппаратчиков. Эта профессия в компании является основной и самой массовой. Аппаратчиков в НКНХ — более 3 тысяч. Мероприятие было посвящено 100-летию со дня образования ТАССР и проходило в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. За звание «Лучший по профессии» боролись 15 работников предприятия, среди которых одна девушка, и три студента колледжа.

— Я считаю, что нет разницы, мужчина ты или женщина. Здесь собрались самые лучшие, и я очень рада познакомиться с ними, потому что каждый из них действительно достоин победы, — говорит участница конкурса Анна Пигашева, аппаратчик завода БК ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Конкурсная программа в этом году была сложной, состояла из теоретических и практических заданий, блока вопросов, связанных с охраной труда. Участникам предстояло за 40 минут ответить на 60 вопросов, блеснуть знаниями промышленной безопасности и технологического процесса, оказать первую медицинскую помощь и провести отбор проб продукции.

Ситуации, приближенные к реальным условиям

В практической части конкурсантам необходимо было провести пуск колонны на компьютерном тренажере. Не менее интересным этапом конкурса профессионального мастерства оказалось участие в «Деловой игре», где по смоделированной ситуации жюри определяло компетенцию каждого специалиста.



— Все ситуации, подобранные в игре, так или иначе связаны с молодыми специалистами, которые только пришли на рабочее место. Мы показываем, какие трудности у них могут возникнуть, как ребята сами видят пути разрешения ситуации, — рассказывает Роза Закирова, ведущий психолог лаборатории социологических, психологических исследований и анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим».

По итогам всех пройденных этапов третье место занял Тимур Сарваров. В результате упорной борьбы с минимальным отрывом от победителя вторым стал Аяз Ибрагимов. Золото же получил Никита Исаев, аппаратчик завода олигомеров и гликолей. Победитель и призер соревнования будут представлять «Нижнекамскнефтехим» на республиканском конкурсе, а также получат денежное вознаграждение.

Дополнительно жюри отметило участника, отличившегося при решении теоретических задач, — им стал аппаратчик цеха №1307 завода бутилового каучука Ильгам Мазитов. С практической частью «на отлично» справился работник цеха №2106 завода этилена Динар Нугманов. А приза «За волю к победе» удостоилась Анна Пигашева из цеха №1311 завода бутилового каучука. Все победители и номинанты получили денежные призы.

— Конкурсы профмастерства необходимы. Здесь есть возможность показать себя, свои профессиональные навыки. Также это стимул для карьерного, профессионального роста, потому что победители и призеры могут повысить свой разряд, — говорит Евгений Рябов, заместитель начальника отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамснефтехим».

К слову, сегодня в ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудятся около 7 тысяч молодых сотрудников в возрасте до 35 лет, это 43% от всех работающих. Конкурсы профессионального мастерства проводятся по основным видам профессий в течение всего года. Причем не только среди рабочего персонала, но начальников смен и инженеров-конструкторов. Это дает возможность работникам оценить свои силы, самоутвердиться, показать профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии и подняться по карьерной лестнице.



Партнерский материал



Лилия Егорова, фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»