В Казани мошенники похитили у косметической фирмы почти 300 тысяч при продаже нитриловых перчаток

В Казани у организации, распространяющей профессиональную косметику, мошенники похитили более 292 тыс. рублей при заказе нитриловых перчаток. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

По словам директора компании, он оформил заказ на сайте в интернете, перевел деньги, но товар так и не был поставлен.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее в Лениногорске сотрудница банка поверила мошенникам и перевела им 3 млн рублей. Полиция установила, что деньги снял 29-летний житель Калининградской области.

