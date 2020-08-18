В Казани временно приостановили деятельность двух кафе с шаурмой

В Казани временно приостановлена деятельность кафе Shaurma Burger на улице Космонавтов, 41 и «Шаурма на углях» на улице Декабристов, 102. От жителей города поступило обращение об отсутствии водоснабжения и канализования в обоих кафе, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.



В ходе расследования выяснилось, что кафе действительно работали без системы водоснабжения и канализации. Сообщается, что в Shaurma Burger не были созданы условия для соблюдения личной гигиены посетителей. В кафе «Шаурма на углях» нашли целый ряд несоответствий нормативным требованиям: нет туалета для персонала, отсутствуют маркировочные ярлычки с указанием сроков годности продуктов и термометр для контроля температуры в холодильнике. Также не организованы сбор и хранение мусора и пищевых отходов.

На оба кафе составили протокол о временном запрете деятельности: ShaurmaBurger на 90 суток и «Шаурма на углях» на 50 суток. В итоге суд приостановил работу обоих кафе на указанные сроки.

Ранее Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных правил в казанском кафе «Шаурма на углях» на улице Ломжинской. Суд приостановил деятельность заведения на 15 суток.