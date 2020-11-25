«Яндекс» представил вторую «умную» колонку

«Яндекс» представил новую «умную» колонку «Станция Макс», оснащенную LED-экраном. Презентация прошла во время ежегодной конференции Yet another Conference в онлайн-формате.

В «умную» колонку встроен голосовой помощник Алиса. Главные отличия нового гаджета — мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана, яркость которого подстраивается под освещение комнаты.

С помощью экрана Алиса будет дополнять свои ответы анимацией и сможет выражать эмоции. Например, она может показать прогноз погоды или подмигнуть с экрана в ответ на комплимент. К новой колонке прилагается пульт. С его помощью можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук. Также в него встроен микрофон для приема голосовых команд, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Первая умная колонка «Яндекса» — «Яндекс.Станция», которой можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса», появилась в 2018 году. В октябре 2019 года «Яндекс» представил уменьшенную версию колонки — «Яндекс.Станция Мини».

Татьяна Леухина