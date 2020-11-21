Россия увеличит число военнослужащих на границе Армении и Азербайджана
Число российских пограничников для поддержания мирной обстановки в Нагорном Карабахе увеличится, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«По просьбе армянской стороны пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», — приводит его слова РБК.
Азербайджан проинформирован об этой мере. Силы развернут в таких населенных пунктах, как Тех и Сыгыр. Он приступит к службе на границе с 22 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что альтернативой мирному соглашению в Нагорном Карабахе может быть только война.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым