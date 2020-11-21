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Россия увеличит число военнослужащих на границе Армении и Азербайджана

09:18, 21.11.2020
Россия увеличит число военнослужащих на границе Армении и Азербайджана
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Число российских пограничников для поддержания мирной обстановки в Нагорном Карабахе увеличится, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«По просьбе армянской стороны пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», — приводит его слова РБК.

Азербайджан проинформирован об этой мере. Силы развернут в таких населенных пунктах, как Тех и Сыгыр. Он приступит к службе на границе с 22 ноября.

Фото: mil.um

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что альтернативой мирному соглашению в Нагорном Карабахе может быть только война.

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