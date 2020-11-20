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Грузинский фигурист Квителашвили выиграл короткую программу на Гран-при России

15:55, 20.11.2020
Грузинский фигурист Квителашвили выиграл короткую программу на Гран-при России
Фото: Скриншот

На этапе Гран-при России прошел первый соревновательный день в мужском одиночном катании.

Лидером после короткой программы стал грузинский фигурист Морис Квителашвили. Подопечный тренера Этери Тутберидзе показал результат в 99,56 балла и возглавил таблицу.

Вторым стал россиянин Петр Гуменник (96,26), тройку замкнул еще один представитель России — Михаил Коляда (93,34).

Завтра фигуристы покажут произвольные программы и определят победителя этапа.

Напомним, сегодня с женской части соревнований снялась Анна Щербакова из-за болезни.

СпортФигурное катание
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