«Казаньоргсинтез» увеличил реализацию поликарбонатов

Фото: Максим Платонов

Отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена представил ежеквартальный отчет. По итогам девяти месяцев 2020 года «Казаньоргсинтез» сумел выйти на чистую прибыль в 6,5 млрд рублей. Чистый оборотный капитал составил 10,8 млрд рублей.

Просроченной задолженности по займам и кредитам КОС не имеет. Также у предприятия отсутствуют долги по заработной плате и налогам.

Пока объем отечественных полимеров из-за сложной конъюнктуры рынка сокращался, «Казаньоргсинтез» нарастил реализацию поликарбонатов. Они используются в машиностроении, радио-, свето-, электротехнике, строительстве, в производстве оптических изделий и для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой. Объем выручки от их продажи вырос на 22,6% и достиг 7,8 млрд рублей.

Также химгигант продолжил реализовывать планы по обновлению производств. Основной задачей модернизации завода поликарбонатов стало увеличение мощности производства до 100 тыс. тонн в год. Работы по установке нового оборудования проводили в два этапа: осенью 2019 года и осенью 2020-го.

В августе — сентябре прошлого года заменили теплообменное оборудование, внутренние контактные устройства части колонн и контрольно-измерительные приборы и аппаратуру (КИПиА). Кардинально поменяли оборудование узла гранулирования — установлены новые фильтры, стренговые грануляторы большей мощности и сушилки производства компании Maag.

В ходе второго этапа модернизации завода производилась замена насосного и теплообменного оборудования. Основные работы по модернизации завода уже завершены, проводятся испытания. Выход на полную мощность запланирован на вторую половину ноября.

