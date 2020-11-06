День Конституции РТ и ярмарка в Балтаси: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 6 ноября
Сегодня «Инстаграмы» глав районов Татарстана полны поздравлений с Днем Конституции РТ.
«Сегодня наша республика развивается высокими темпами, что обеспечивает нам всем комфортную жизнь. Пусть чувство гордости за родную республику и наш район сплачивает нас всегда!» — написал глава Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов.
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Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән котлавымны кабул итегез!! Бүгенге көндә безнең республика югары темп белән үсә, бу, үз чиратында, безгә уңайлы тормыш алып барырга ярдәм итә. Бу бәйрәм көнендә республикада яшәүче барлык кешеләргә саулык-сәламәтлек, иминлек һәм аяз күк йөзе телим! Республиканың үсеше хакына булган эшләрдә барыбызга да уңышлар! Примите поздравления с Днем Конституции Республики Татарстан! Сегодня наша республика развивается высокими темпами, что обеспечивает нам всем комфортную жизнь. Пусть чувство гордости за родную республику и наш район сплачивает нас всегда! Желаю вам счастья и благополучия! С праздником! #Апас #Апастово
Глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов опубликовал на своей Instagram-странице фотографию Конституции Татарстана и поздравил всех татарстанцев с праздником.
Присоединился к поздравлениям и глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. «Сохраняя многовековые традиции, мы будем двигаться только вперед, только алга!» — написал он.
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28 лет назад, 6 ноября 1992 года в Татарской АССР приняли Конституцию Республики Татарстан. Конституция и суверенитет республики стали фундаментом, на котором сформировался современный Татарстан. Республика в те годы смогла избежать этнических и религиозных конфликтов, сохранила своё благополучие и значительную часть экономического потенциала. Самая большая ценность республики — её жители: ответственные, трудолюбивые, бережно хранящие традиции и стремящиеся к высоким результатам, искренне любящие свой родной дом, свой Татарстан. Я поздравляю всех жителей и гостей республики с Днём Конституции Татарстана! Пусть наша республика продолжает успешно развиваться, снова и снова подтверждая статус передовой и новаторской. Сохраняя многовековые традиции, мы будем двигаться только вперёд, только алга! #альметьевск #любимыйальметьевск #добрыйальметьевск
В Балтасинском районе Татарстана сегодня прошла праздничная ярмарка. Самыми яркими фотомоментами с мероприятия в своем Instagram-аккаунте поделился глава муниципалитета Рамиль Нутфуллин.
Глава Елабужского района РТ и мэр Елабуги Рустем Нуриев пригласил своих подписчиков в Instagram посетить в городском музее выставки из Свердловской области — «Рукотворные чудеса невьянских мастеров» и «Спасенная красота».
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Рекомендую к посещению. В выставочном зале ЕГМЗ работают две выставки из Свердловской области — «Рукотворные чудеса невьянских мастеров» и «Спасённая красота». Должен сказать, что у нас масса поводов для сотрудничества. Нужно наладить связи с мастерами из Свердловской области. Сегодня же состоялось вручение награды лауреату Литературной премии имени Марины Цветаевой — елабужской журналистке Людмиле Пахомовой #елабуга #егмз
Общество Татарстан
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