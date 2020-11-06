День Конституции РТ и ярмарка в Балтаси: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 6 ноября

Сегодня «Инстаграмы» глав районов Татарстана полны поздравлений с Днем Конституции РТ.

«Сегодня наша республика развивается высокими темпами, что обеспечивает нам всем комфортную жизнь. Пусть чувство гордости за родную республику и наш район сплачивает нас всегда!» — написал глава Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов.

Глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов опубликовал на своей Instagram-странице фотографию Конституции Татарстана и поздравил всех татарстанцев с праздником.

Присоединился к поздравлениям и глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. «Сохраняя многовековые традиции, мы будем двигаться только вперед, только алга!» — написал он.

В Балтасинском районе Татарстана сегодня прошла праздничная ярмарка. Самыми яркими фотомоментами с мероприятия в своем Instagram-аккаунте поделился глава муниципалитета Рамиль Нутфуллин.

Глава Елабужского района РТ и мэр Елабуги Рустем Нуриев пригласил своих подписчиков в Instagram посетить в городском музее выставки из Свердловской области — «Рукотворные чудеса невьянских мастеров» и «Спасенная красота».





