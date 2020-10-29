Гендиректор «Уфы» сообщил о дефиците бюджета клуба

Генеральный директор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков рассказал о финансовом состоянии клуба. По его словам, на данный момент уфимцы испытывают дефицит бюджета в размере порядка 70%, но все проблемы должны быть решены до конца нынешнего года.



«В настоящий момент текущий дефицит бюджета клуба составляет порядка 70 процентов, но до конца года данный вопрос должен быть решен. С 1 января 2020 года мы получили 300 миллионов рублей от регионального фонда, нашего основного спонсора. Потом грянул ковид, расходы серьезно возросли. Имеющимися деньгами закрыли прошлый сезон и часть перенесли на сезон нынешний», — сказал Шайбеков в интервью ТАСС.

Ринат Шайбеков. Фото: vk.com/ufafc

Напомним, ранее «Уфа» сменила тренера, назначив вместо ушедшего в отставку Вадима Евсеева экс-тренера «Ахмата» Рашида Рахимова. После 12 сыгранных туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) уфимская команда набрала 6 очков и замыкает турнирную таблицу, занимая 16-ю строчку в чемпионате страны. В последнем матче «Уфа» уступила в гостях «Ахмату» (1:3).