Елабужская прокуратура наказала педагога после конфликта с учеником

Елабужская городская прокуратура наказала преподавателя после конфликта с учеником. Информация об этом появилась в социальных сетях.



Выяснилось, что инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №9 в Елабуге. Произошедшее снял на видео один из учащихся, а затем опубликовал в соцсетях. В ходе конфликта педагог оскорбила ученика 8-го класса.

Учитель нарушила требования законодательства об образовании и педагогической этики. При этом администрация школы не обеспечила надлежащий ведомственный контроль за деятельностью подчиненных сотрудников.

По итогам проверки в адрес начальника МКУ «Управление образования ИК ЕМР» прокуроры внесли представление об устранении нарушений и привлечении руководителя образовательной организации к дисциплинарной ответственности. Ранее в отношении педагога было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.