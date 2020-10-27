Новости происшествий

18:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Елабужская прокуратура наказала педагога после конфликта с учеником

17:42, 27.10.2020 1
Елабужская прокуратура наказала педагога после конфликта с учеником
Фото: realnoevremya.ru

Елабужская городская прокуратура наказала преподавателя после конфликта с учеником. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Выяснилось, что инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №9 в Елабуге. Произошедшее снял на видео один из учащихся, а затем опубликовал в соцсетях. В ходе конфликта педагог оскорбила ученика 8-го класса.

Учитель нарушила требования законодательства об образовании и педагогической этики. При этом администрация школы не обеспечила надлежащий ведомственный контроль за деятельностью подчиненных сотрудников.

По итогам проверки в адрес начальника МКУ «Управление образования ИК ЕМР» прокуроры внесли представление об устранении нарушений и привлечении руководителя образовательной организации к дисциплинарной ответственности. Ранее в отношении педагога было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:47
    ага, малаццы!
    Сейчас каждый дятел начнет хамить учителям, ибо защищен прокуратурой.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем