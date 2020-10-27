В Елабуге сняли на видео, как учительница назвала подростка «скотиной» из-за куска хлеба

Учительница из Елабуги накричала на ученика, обозвав его «скотиной». Скандальный ролик обсуждают в соцсетях.

Инцидент произошел в общеобразовательной школе №9 в городе Елабуга. Судя по кадрам, преподавателя возмутило то, что подросток отбирал у детей хлеб в столовой.

«С тобой поговорят нормальные люди, [научат] как себя вести надо и как с учителем разговаривать. Я тебе обещаю! Ты хорошо подумал, что ты сейчас сказал? Вот за свой базар будешь отвечать, скотина! Ты за свой базар будешь отвечать, ты понял меня?!» — угрожает преподаватель.

В пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана сообщили, что конфликт произошел между педагогом и учеником 8-го класса. Учителю уже вынесли дисциплинарное взыскание.

Ранее в казанском лицее учительница уволилась после жалоб на поборы.

