Следователи задержали замминистра Минпромторга Татарстана и экс-главу администрации Кирова Илью Шульгина
Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Кировской области по материалам УФСБ России по Кировской области расследует уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и. о. директора МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» Алексеем Ишутиновым и бывшим главой администрации города Кирова, замминистра Минпромторга РТ Ильей Шульгиным (ст. 285 УК РФ).
Шульгина задержали и допрашивают в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В отношении Ишутинова следователи выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его также допросили в качестве подозреваемого.
По версии следствия, в декабре 2019 года Ишутинов, действуя в интересах муниципального образования «Город Киров», заключил контракт на поставку 19 средств автоматической фото- и видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением на общую стоимость не менее 21 млн рублей. В ходе приемки были установлены их несоответствие требованиям, предъявляемым техническим заданием. Несмотря на это по указанию Шульгина указанные техсредства были приняты, сообщает пресс-служба СК РФ по Кировской области.
Илья Шульгин занял пост заместителя министра промышленности и торговли Татарстана в июне этого года. «Реальное время» подробно рассказывало о новом чиновнике. Отметим, что на сайте Минпромторга РТ больше нет сведений о Шульгине, однако его страничка выходит при поиске персоналий на официальном портале Татарстана.
Справка
Илья Шульгин родился в 1972 году в Казани. В 1995 году он окончил химфак КГУ, в 2001 получил второе образование по специальности «Банковское дело».
После окончания университета работал в ООО НПФ «Гектор»: начальником отдела информации, исполнительным директором, заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ООО НПФ «Гектор» (Казань). С конца 2004 года по 2007 год занимал должность заместителя генерального директора по снабжению — начальника управления снабжения ОАО «Сода». С 2007 по 2016 год работал исполнительным директором, советником генерального директора ООО «ТРАК ЦЕНТР»; заместителем генерального директора по развитию ЗАО «Васильевский стекольный завод». В 2013—2016 годах — технический директор ООО «Салаватский катализаторный завод». С сентября 2016 года по апрель 2017 года — исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
С апреля по сентябрь 2017 года Шульгин был исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Кировской области, министром промышленности и энергетики Кировской области, в сентября 2017 года занял пост заместителя председателя правительства Кировской области, министра строительства и ЖКХ Кировской области.
31 октября 2017 года Кировская городская дума назначила Шульгина на должность главы администрации города Кирова. 29 января 2020 года депутаты Кировской гордумы приняли решение о его отставке.
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