Следователи задержали замминистра Минпромторга Татарстана и экс-главу администрации Кирова Илью Шульгина

Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Кировской области по материалам УФСБ России по Кировской области расследует уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и. о. директора МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» Алексеем Ишутиновым и бывшим главой администрации города Кирова, замминистра Минпромторга РТ Ильей Шульгиным (ст. 285 УК РФ).

Шульгина задержали и допрашивают в качестве подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В отношении Ишутинова следователи выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его также допросили в качестве подозреваемого.

По версии следствия, в декабре 2019 года Ишутинов, действуя в интересах муниципального образования «Город Киров», заключил контракт на поставку 19 средств автоматической фото- и видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением на общую стоимость не менее 21 млн рублей. В ходе приемки были установлены их несоответствие требованиям, предъявляемым техническим заданием. Несмотря на это по указанию Шульгина указанные техсредства были приняты, сообщает пресс-служба СК РФ по Кировской области.

Илья Шульгин занял пост заместителя министра промышленности и торговли Татарстана в июне этого года. «Реальное время» подробно рассказывало о новом чиновнике. Отметим, что на сайте Минпромторга РТ больше нет сведений о Шульгине, однако его страничка выходит при поиске персоналий на официальном портале Татарстана.