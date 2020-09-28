Кабмин Татарстана передал ДРКБ 5,7 млн рублей на оборудование

В понедельник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин передал главврачу Детской республиканской клинической больницы Айрату Зиатдинову сертификат на 5,7 млн рублей.

«Этот год достаточно сложный. Большая нагрузка связана с пандемией коронавируса. Но мы уверены, что с такими медиками мы победим», — приводит пресс-служба президента республики слова Песошина.

Фото: prav.tatarstan.ru

Эти деньги правительство РТ передало ДРКБ в рамках благотворительной акции, посвященной 100-летию ТАССР. Напомним, что именно сегодня отмечается 100 лет со дня образования первого правительства республики.