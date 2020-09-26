«Салават Юлаев» без Хартикайнена и Метсолы дома обыграл «Витязь»

«Салават Юлаев» дома обыграл подмосковный «Витязь» (6:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимцы играли без своих лидеров Метсолы, Хартикайнена, Гранлунда, Кадейкина и Панина, которые ушли на карантин из-за коронавируса. Без них в первом звене «Салавата Юлаева» вышли Сошников и Амиров, решившие исход встречи.

Хозяева льда несколько раз уступали по ходу игры, но в итоге смогли добыть победу. Амиров оформил дубль, а Сошников отметился четырьмя голевыми передачами.

«Это хеппи-энд! В Голливуде до такого додуматься не смогли. Жизнь — лучший драматург!» Обыгрываем «Витязь» и готовимся ко встрече с «Автомобилистом», которая состоится 30 сентября. pic.twitter.com/zu1Qh524h5 — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 26, 2020

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)

Голы:

0:1 (02:06) — Джастин Дэнфорт (Маттиас Теденбю, Каспарс Даугавиньш, бол.);

0:2 (06:50) — Федор Малыхин (Дмитрий Лугин, Даниил Пыленков, бол.);

1:2 (10:33) — Дмитрий Кугрышев (Никита Сошников, Сакари Маннинен, бол.);

1:3 (17:57) — Святослав Гребенщиков (Игорь Головков, Каспарс Даугавиньш);

2:3 (19:56) — Родион Амиров (Никита Сошников, Сакари Маннинен);

3:3 (24:16) — Родион Амиров (Никита Сошников, Шакир Мухамадуллин, бол.);

3:4 (27:39) — Капарс Даугавиньш (Джастин Дэнфорт, бол.);

4:4 (28:19) — Илья Баранов (Дмитрий Кугрышев, Александр Алексеев);

4:5 (42:54) — Маттиас Теденбю (Джастин Дэнфорт, Каспарс Даугавиньш);

5:5 (50:38) — Евгений Лисовец (Никита Сошников, Родион Амиров);

6:5 (54:37) — Алексей Пустозеров (Алексей Семенов, Глеб Кузьмин).