В Татарстане сотрудники ФСБ задержали капитана теплохода при попытке продать 5 тонн топлива

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарская транспортная прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела в отношении капитана теплохода «Маяк». Его вместе с подельниками задержали сотрудники ФСБ при попытке продать местным жителям 5 тонн судового топлива.

Казанское Линейное управление МВД на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По версии следствия, 21 сентября 2020 возле села Мурзиха Алексеевского района РТ на Каме капитан незаконно продал 5 тонн топлива, которые оцениваются в 186 тысяч рублей.

Его вместе с подельниками задержали на месте преступления сотрудники ФСБ и МВД, отмечают в прокуратуре. Ход расследования по данному уголовному делу взят на контроль. Вахитовский райсуд Казани поместил подозреваемых под домашний арест.