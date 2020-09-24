Арбитраж Татарстана начал банкротство одного из старейших импортеров элитного алкоголя в республике

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение — в ООО «Холдинг-компания «Реал». С иском к одному из старейших импортеров элитного алкоголя в республике обратилась уже обанкротившаяся «Галерея вин».

«Конкурсник» «Галереи вин» потребовал от компании более 1 млн рублей. Согласно материалам суда, на момент рассмотрения иска задолженность частично была погашена и составила 923 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражным управляющим компании назначена Эльмира Камалова.

Ранее «Реальное время» подробно писало, как «Реал», некогда ввозивший в Татарстан виски Chivas Regal и Jameson, потерял эксклюзивное право на поставки от «П.Р. Русь» и уступил в конкуренции ООО «Алкоторг».