Леонид Слуцкий: «Сегодня был классический матч упущенных возможностей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал домашнее поражение казанского клуба от московского «Спартака» со счетом 0:2 в матче 8-го тура РПЛ:

— Если бы мы были готовы, то, наверное, мы бы не пропустили. У нас были моменты, но мы пропустили первым же ударом соперника. Наверное, если бы я знал, чего не хватает, то добавил бы. У нас было огромное количество моментов, но залетело два мяча в наши ворота после одного удара в створ от соперника. Все предельно просто. Так бывает.

Когда говорят про матч упущенных возможностей, то сегодня был классический матч именно с таким названием.

— Несмотря на то, что команда создала много моментов, согласны, что в целом «Рубин» выглядел безвольно?

— Нет. Это вопрос за гранью моего понимания, потому что мы доминировали на протяжении всей игры, создавали кучу моментов, имели их вплоть до последних секунд. А в чем тогда воля проявляется? Нам надо было побить рекорд Бубки? Или что?

— Когда ждать возвращения Дюпина?

— Он идет на поправку, но пока что сложно дать конкретику.

— Чем можете объяснить такое количество желтых карточек?

— Такой матч — «от ножа». Каждое единоборство было крайне важным, нерв зашкаливал. На мой взгляд, это нормальная ситуация для встречи такого уровня.

— Показалось, что сегодня Кварацхелия снова много обводил, но много терял мяч. Оцените его игру…

— Понятно, что если бы у него был в действиях только конструктив, то он забивал бы в каждом матче по три мяча.

— Нужны ли «Рубину» срочные приобретения, пока трансферное окно открыто?

— У нас есть команда, которая играет, на мой взгляд, в очень интересный и яркий футбол, — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Рубин» пропустил два мяча в первом тайме. Во втором «Спартак» получил красную карточку, остался в меньшинстве, однако нанеся за всю игру один удар в створ ворот казанцев, выстоял и выиграл со счетом 2:0.