Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на российского ученого, профессора университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергея Ерофеева.

По словам ученого, Навального на получение премии выдвинули «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией». Конкретные имена не были озвучены, но, по заявлению Ерофеева, среди них есть «большие люди».

Напомним, что на Нобелевскую премию мира член шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул президента США Дональда Трампа, а лидер консервативной Европейской народной партии Дональд Туск выступил за кандидатуру экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее мужа Сергея.

