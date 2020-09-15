Болгария назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство в 2015 году

В прокуратуре Болгарии назвали предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

«С учетом собранной дополнительной информации, что они используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev, прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — цитирует «РИА Новости» сообщение прокуратуры Болгарии.

Напомним, что в прошлом году журналисты-расследователи назвали имена восьми человек, якобы причастных к отравлению в 2015 году предпринимателя из Болгарии Емельяна Гебрева.

