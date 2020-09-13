Управляющий вновь не смог продать кинокомплекс «Ривьера» в Казани
Конкурсный управляющий ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера» отчитался о результатах очередных торгов по продаже здания киноцентра. На них вновь не поступило ни одной заявки.
В то же время с весны стоимость комплекса снизилась почти в двое. Сейчас она колеблется около 400 млн рублей.
В прошлом году «Реальное время» подробнее писало о ситуации вокруг развлекательного центра, который продать сегодня не так легко. Уже больше года объект выставлен на продажу, но покупателей пока не нашлось.Недвижимость Татарстан
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