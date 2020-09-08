В Индонезии нарушителей масочного режима помещают в катафалки

В некоторых провинциях Индонезии власти и волонтеры наказывают нарушителей масочного режима, помещая их в бутафорские гробы и катафалки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интернет-версию газеты Jakarta Post.

Например, в одном из городов нарушителям предлагают посидеть в автомобиле-катафалке, где находятся пустой гроб для перевозки тел погибших от коронавируса, а также сотрудник полиции или эпидемиологического контроля. Нарушителю читают лекцию о масштабах пандемии и правилах эпидемиологической безопасности и предлагают оценить свои противоправные действия.

Сообщается, что такому наказанию подверглись примерно 50 торговцев на одном из рынков, которых внезапная проверка застала без масок. Перед посадкой в катафалк маски выдали бесплатно.

Ранее сотрудники агентства по поддержанию общественного порядка восточных районов столицы Индонезии, Джакарты, помещали нарушителей масочного режима в открытые бутафорские гробы, установленные на всеобщее обозрение на улицах.

Ранее сообщалось, что в Казани чаще всего масочный режим в общественном транспорте нарушали мужчины.

