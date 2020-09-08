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Государственный поисковик «Спутник» прекратил работать

06:37, 08.09.2020
Государственный поисковик «Спутник» прекратил работать
Фото: wikipedia.org

Национальный государственный поисковый сервис «Спутник» прекратил свою работу.

С официального сайта «Спутника» пропала строка для ввода поисковых запросов. На главной странице отображаются ссылки на другие разработки компании, например, на доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением.

Руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов рассказал CNews, что теперь вместо поискового портала «Спутник» стал корпоративным сайтом.

Поисковую систему «Спутник», разрабатываемую компанией «Ростелеком», запустили в 2014 году. По подсчетам СМИ, в 2016 году в проект вложили не менее 2 млрд рублей, в 2017 году — еще 260,4 млн рублей на развитие браузера и специализированных отраслевых сервисов.

«Реальное время» ранее рассказало, какие существующие поисковые системы уже подзабылись или прекратили свое существование.

ТехнологииОбществоIT
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