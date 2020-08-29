«КАМАЗ» одержал четвертую победу подряд в ПФЛ

«КАМАЗ» у себя дома разгромно обыграл «Ладу» (4:0) из Дмитровграда в матче 4-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Голами в составе челнинской команды отметились Руслан Галиакберов, Олег Калугин, Редван Османов и Роман Янушковский.

Это уже четвертая подряд крупная победа «КАМАЗа» в текущем сезоне ПФЛ. Ранее челнинцы переиграли «Крылья Советов-2» (6:0), «Зенит-Ижевск» (3:0, техническая победа) и «Ладу» из Тольятти (4:1).

После четырех туров команда Михаила Белова с 12 набранными очками уверенно лидирует в четвертой группе ПФЛ.