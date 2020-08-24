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Гранлунд из «Салавата Юлаева» стал лучшим бомбардиром Кубка чемпионов в Казани

19:08, 24.08.2020
Гранлунд из «Салавата Юлаева» стал лучшим бомбардиром Кубка чемпионов в Казани
Фото: vk.com/hcakbars

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд признан лучшим бомбардиром завершившегося Кубка чемпионов по хоккею в Казани.

На казанском турнире форвард уфимцев отметился 8 (3+5) набранными очками. В матче за третье место Гранлунд оформил дубль и отдал голевую передачу, чем помог своей команде обыграть питерский СКА.

Напомним, Гранлунд перешел в «Салават Юлаев» нынешним летом. Ранее он выступал в клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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