Масочно-перчаточный режим в общественном транспорте Казани чаще нарушают девушки

В Казани масочно-перчаточный режим чаще всего нарушают девушки, заявили в Комитете по транспорту города.

Сегодня сотрудники комитета проверили наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты на остановке «Арбузова».

За час проверки выявили 18 пассажиров без масок и перчаток, большинство из них девушки.

В качестве оправдания они сообщили, что боятся испортить макияж и маникюр. Трем девушкам, которые отказались надеть средства индивидуальной защиты, пришлось покинуть автобус.



На прошлой неделе сотрудники Комитета по транспорту совместно с контрольно-ревизионной службой транспортных предприятий проверили 2 341 ед. общественного транспорта на 49 остановках города. В результате проверяющие выявили 1 155 пассажиров без масок и перчаток. Так, 1095 пассажиров надели средства защиты прямо в салоне общественного транспорта, а 61 пассажира высадили из него, передает мэрия Казани.



За июль в Татарстане выявили около 4,5 тыс. нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

