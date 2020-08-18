Гол и передача Нобоа помогли «Сочи» победить «Рубин»

«Рубин» в гостях уступил «Сочи» (2:3) в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Первыми счет открыли хозяева поля, после розыгрыша углового точным ударом отметился Мевля. Во втором тайме казанцы перехватили инициативу и Игнатьев с пенальти сравнял результат встречи. Спустя несколько мгновений Макаров вывел казанцев вперед.

Отыграться сочинцы смогли на 85-й минуте матча. Со штрафного, назначенного за снос Руденко, точный выстрел удался Нобоа, когда-то игравшего за «Рубин». В самом конце встречи эквадорец отлично выполнил навес на Миладиновича, который забил третий гол в матче и принес победу «Сочи».