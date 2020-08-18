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Умерла трехкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова

13:49, 18.08.2020
Умерла трехкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова
Фото: rfs.ru

Известная футболистка и тренер, мастер спорта Разия Нуркенова умерла на 53-м году жизни, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении РФС.

О причинах смерти тренера не сообщается.

Разия Нуркенова — трехкратная чемпионка России по футболу в составе самарских ЦСК ВВС. В последние годы она работала тренером и возглавляла женскую национальную сборную Казахстана.

СпортФутбол
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