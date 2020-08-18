Умерла трехкратная чемпионка России по футболу Разия Нуркенова
Известная футболистка и тренер, мастер спорта Разия Нуркенова умерла на 53-м году жизни, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении РФС.
О причинах смерти тренера не сообщается.
Разия Нуркенова — трехкратная чемпионка России по футболу в составе самарских ЦСК ВВС. В последние годы она работала тренером и возглавляла женскую национальную сборную Казахстана.СпортФутбол
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