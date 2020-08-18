Главное о коронавирусе на 18 августа: иммунитет у 20% татарстанцев, маски для учителей

Закрытие «ковидного» госпиталя в Казани

За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, два из них — завозные, 28 — контактные. Шесть человек госпитализированы, 24 получают лечение на дому.

Из 30 случаев 15 зарегистрировано в Казани. Больше всего новых заболевших — 11 — выявлено среди людей от 30 до 50 лет.

Всего на 18 августа в Татарстане зарегистрировано 6 133 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 4 945 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли 54 человека.



В Татарстане предприниматели получили более 146 млн рублей по программе предоставления субсидий на дезинфекцию для бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

В Набережных Челнах 22 школы будут работать в две смены из-за необходимости соблюдать дистанцию между учениками в целях предупреждения коронавируса.

Фото chelny-izvest.ru

Временный инфекционный госпиталь при Республиканской клинической больнице в Казани закрылся. Восстанавливаются плановая госпитализация и обследования.

В Роспотребнадзоре России сообщили, что в Татарстане иммунитет к вирусу имеется уже у 20% населения. Ранее глава Минздрава Татарстана Марат Садыков приводил следующие данные проведенного месяц назад исследования Роспотребнадзора: у жителей Татарстана уже есть коллективный иммунитет к COVID-19, но он не достиг 30%.



В новом корпусе Республиканской инфекционной больницы в Казани появятся детские койки.

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что люди, работающие на объектах сферы услуг, на транспорте и в магазинах, по-прежнему обязаны носить перчатки.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сообщил, что его сын Мурат вылечился от COVID-19.

Фото instagram.com/aidarmetshin

В Управлении образования Казани заявили, что с родителей не будут собирать деньги на дезинфекцию школ.

В Казани после пандемии открылись аквапарки «Ривьера» и «Барионикс». А в Казани, Зеленодольске и еще нескольких городах республики заработали в тестовом режиме кинотеатры.

Из-за пандемии коронавируса количество выданных за последние семь месяцев потребкредитов в Татарстане сократилось на 35% по сравнению с показателями июля 2019 года.



Огромная благодарность коронавирусу от Малышевой

За последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 527 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 932 493 человек, а выздоровевших — до 742 628 человек.

Зафиксировано 132 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 15 872 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 32,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 184 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 225,7 тыс. человек.



В целях профилактики коронавируса учителей в российских школах обяжут носить маски.

Российские туроператоры рассказали, что помощь при обнаружении коронавируса за границей включена по умолчанию в обычную страховку.



Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом.

Фото kremlin.ru

В Минздрав России поступило предложение закрыть кальянные заведения до конца 2020 года, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

В правительстве России разработают рекомендации для торговых центров, чтобы не закрывать их в случае второй волны COVID-19.

В Москве мировой суд оштрафовал «Новую газету» на 200 тыс. рублей и главного редактора издания Дмитрия Муратова на 60 тыс. рублей за фейковый материал о карантине на атомных подлодках.

Российская телеведущая Елена Малышева заявила, что коронавирус щадит детей «и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность».

В Вооруженных силах России более 10 тыс. военных вылечились от COVID-19.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что эффективность ужесточения правил пересечения границ из-за коронавируса сопоставима с попытками «вызвать дождь ударами в бубен».

Фото russia.tv

Российский иммунолог заявил, что повторное заражение COVID-19 может случиться через два-три месяца после выздоровления.

Новое лекарство от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 21 885 268 человек, 774 093 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 438 325). На второй строчке — Бразилия (3 359 570), на третьей — Индия (2 702 681). Россия на четвертом месте (925 558), на пятом — ЮАР (589 886).

Больше всего смертей зафиксировано в США (170 497). За ними следуют Бразилия (108 536), Мексика (57 023), Индия (51 797) и Великобритания (41 454).



Американские ученые выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, тошнота или рвота, а затем диарея.

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США установили, что препарат эбселен может помочь в лечении коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что загрязненный воздух повышает риск смерти при заболевании легких вследствие коронавирусной инфекции.

Фото vesti.ru

Власти США одобрили применение нового теста на COVID-19 по образцу слюны, при нем не требуется брать мазок из носоглотки.

В Китае выдали первый патент на производство вакцины от коронавируса на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV. Она может поступить на рынок уже в конце декабря этого года.

Грузия продлила запрет на международное авиасообщение до 30 сентября, за исключением государств, с которыми Тбилиси уже осуществляет международное авиасообщение (Германия, Франция и Латвия).

Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон оговорился и заявил, что вакцину от коронавируса COVID-19 разработали в СССР.

Татьяна Демина