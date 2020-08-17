В новом корпусе Республиканской инфекционной больницы в Казани появятся детские койки

В новом корпусе Республиканской инфекционной больницы появятся детские койки. Об этом рассказал сегодня начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Сколько именно будет открыто детских коек, будет известно позже.

Также Жаворонков сообщил, что пока с первой детской городской больницы не будет снят статус детского ковидного госпиталя.

«Мы этот вопрос пока не обсуждаем, потому что первая детская больница работает как и провизорный, и ковидный госпиталь. Учитывая, что ковид еще существует, мы считаем, что стационарные мощности первой детской больницы должны сохраняться», — пояснил спикер.



Напомним, что на прошлой неделе в Казани был торжественно открыт новый корпус РКИБ, построенный за 100 дней.

