Татарстанские предприниматели получили более 146 млн рублей на дезинфекцию

Предприниматели Татарстана получили более 146 млн рублей по программе предоставления субсидий на дезинфекцию для бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.



По данным муниципальных властей, на 13 августа от местных предпринимателей на получение субсидий поступило 10 092 заявки, что составляет около 90% от общего числа возможных претендентов на данную государственную поддержку. Бизнесмены получили уже 146,4 млн рублей.

Реализация программы по предоставлению субсидий была запущена Минэкономразвития России 15 июля 2020 года. Завершение реализации запланировано на 17 августа, однако ведомство выступило с инициативой продлить программу еще на месяц, до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что размер субсидии будет определяться как сумма фиксированной выплаты 15 тыс. рублей (на первоначальные расходы по профилактике) и по 6,5 тыс. рублей на каждого работника в мае 2020 года — на текущие расходы.

