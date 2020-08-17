С казанских родителей обещают не собирать деньги на дезинфекцию школ

С казанских родителей обещают не собирать деньги на дезинфекцию школ. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

По его словам, часть школ уже оснащена необходимым оборудованием — на оснащение пунктов проведения ЕГЭ дезинфекторами было потрачено 3 млн рублей. Кроме того, часть школ получили средства во время проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Остальные школы закупают средства за счет бюджетных и внебюджетных источников. Ирек Ризванов отметил, что сбор денег с родителей не предусмотрен, сообщает «Татар-информ».

Ранее прокуратура Казани сообщила о проверке жалоб на новый вид поборов в школах. Из-за новых требований Роспотребнадзора от родителей стали требовать сдать деньги на термометры.

