«Нефтехимик» обыграл в гостях «Нижний Новгород»

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Нижний Новгород» (1:0) в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч во встрече был забит в начале второго тайма. На 49-й минуте игры нижнекамцы подали с углового, где Потапов головой отправил мяч в ворота хозяев поля. «Нижний Новгород» владел инициативой по ходу всего матча, но сравнять счет до конца встречи не сумел.

Благодаря этой победе команда Юрия Уткульбаева одержала вторую победу в сезоне-2020/21 и набрала 7 очков в чемпионате страны.

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)



Гол: Потапов (49).