Сотрудники ХК «Динамо» (Минск) уволились из-за просьбы осветить досрочное голосование

Как сообщает «Прессбол», начальник управления маркетинга и связей с общественностью хоккейного минского «Динамо» Роман Стронгин и клубный пресс-атташе Роман Швецов написали заявления об увольнении «по соглашению сторон».

Причиной подобного решения стало несогласие этих сотрудников с просьбой руководства клуба осветить участие команды в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь. Было предложено снять агитационный видеоролик.

Отмечается, что хоккеистам предложили проголосовать досрочно в пятницу, 7 августа. В этот день у команды был выходной. Генеральный директор ХК «Динамо» (Минск) Дмитрий Басков выступил с призывом на предстоящих выборах сплотиться и поддержать действующего президента, Александра Лукашенко.

