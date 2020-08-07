Питерский «Зенит» выиграл третий трофей за месяц

Футболисты питерского «Зенита» одержали победу в матче за Суперкубок России, обыграв московский «Локомотив» со счетом 2:1. Для команды Сергея Семака этот трофей стал третьим завоеванным за месяц: в июле были выиграны чемпионат и кубок страны.

Матч за Суперкубок прошел на столичной «ВЭБ Арене». «Зенит» открыл счет усилиями Артема Дзюбы в первом тайме, во втором Магомед Оздоев удвоил преимущество питерцев. «Локомотив» в концовке перехватил инициативу, но смог отличиться лишь однажды — точен был защитник Ведран Чорлука.

Напомним, что новый сезон в РПЛ стартует уже завтра. «Зенит» в первом туре во вторник, 11 августа, сыграет в Волгограде против «Ротора». «Локомотив» в этот же день сыграет против «Рубина» в Казани.