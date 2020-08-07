КХЛ опубликовала расписание первых матчей: «Ак Барс» и ЦСКА откроют сезон. «Салават» сыграет с «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига в своем Twitter опубликовала расписание первых домашних поединков в сезоне 2020/2021.

Официальный сезон стартует 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют между собой московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». На следующий день пройдут еще семь игр. Последним домашний матч проведет «Куньлунь Ред Стар», который в новом сезоне будет играть в подмосковных Мытищах. На лед подмосковной арены команда Алексея Ковалева выйдет 17 сентября.

Свой первый матч нижнекамский «Нефтехимик» проведет дома со СКА 4 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» откроет сезон 3 сентября в гостях у нижегородского «Торпедо».