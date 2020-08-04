Обвиненный в домогательствах по отношению к подросткам тренер «Что? Где? Когда?» уволен

Казанское суворовское училище уволило тренера детских команд «Что? Где? Когда?» Айрата Мухарлямова, которого обвинили в домогательствах по отношению к подросткам, сообщает «Медуза».



Педагог-психолог Казанского суворовского училища, подполковник запаса Альберт Сарваров сообщил, что Мухарлямов был принят на работу год назад в качестве педагога дополнительного образования для тренировки подростков из команды «Что? Где? Когда?».

«Мы не знали, потому что он представил справку от МВД, что за ним нет никаких грехов. Сейчас мы его пригласили, побеседовали — он написал заявление и ушел. С сегодняшнего дня он уволен из нашего училища», — сказал Сарваров.

Также Сарваров заявил, что Мухарлямов продолжает работать в других казанских школах, несмотря на обвинения. Среди них — Лицей имени Н.И. Лобачевского при Казанском федеральном университете и 85-я школа.