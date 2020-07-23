Эксперты предлагают перенести старт хоккейного сезона в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников выразил мнение, что старт нового сезона Континентальной хоккейной лиги следует перенести.

«Начало чемпионата КХЛ лучше перенести, чтобы не получилось так: он стартовал, а потом его снова отменили. Необходимо сделать паузу, чтобы ничего потом не переносить и не играть детьми. Тем более что чемпионат мира тоже перенесли. Это лучший выход», — заявил Кожевников в интервью «Известиям».



Напомним, начало нового сезона регулярного чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября. Предыдущий сезон был остановлен в марте после первой стадии плей-офф в связи с пандемией. Чемпионом России был определен московский ЦСКА по итогам регулярного чемпионата. Обладатель Кубка Гагарина определен не был.