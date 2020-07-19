В Челнах микроавтобус попал в ДТП на переходе

В Челнах на Набережночелнинском проспекте микроавтобус попал в ДТП на пешеходном переходе. Он выехал на разделяющую проезжую часть зеленую полосу и снес дорожный знак.

Судя по свидетельствам очевидцев ни одного пешехода автомобиль не сбил.

Однако на снимках видно, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Возможно, пострадал кто-то из пассажиров.