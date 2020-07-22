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Экономика

Бизнес получил около 93 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат

10:58, 22.07.2020
Бизнес получил около 93 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат
Фото: realnoevremya.ru

Представители бизнеса оформили около 40 тыс. кредитных договоров на выплату зарплат на общую сумму 93 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Займы на зарплату выдавались под нулевой процент. Помимо этого, Мишустин упомянул в этой связи отсрочку МСБ по обязательным платежам, снижение в два раза — с 30% до 15% — страховых взносов с зарплат выше одного МРОТ, списание налогов и страховых взносов за второй квартал, которое коснулось более 1,5 млн компаний и бизнесменов.

Напомним, в Татарстане выплатили две субсидии за апрель и май этого года малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей — это более 40 тысяч налогоплательщиков — на сумму 2,6 млрд рублей.

Экономика
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