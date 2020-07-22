Бизнес получил около 93 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат

Представители бизнеса оформили около 40 тыс. кредитных договоров на выплату зарплат на общую сумму 93 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Займы на зарплату выдавались под нулевой процент. Помимо этого, Мишустин упомянул в этой связи отсрочку МСБ по обязательным платежам, снижение в два раза — с 30% до 15% — страховых взносов с зарплат выше одного МРОТ, списание налогов и страховых взносов за второй квартал, которое коснулось более 1,5 млн компаний и бизнесменов.

Напомним, в Татарстане выплатили две субсидии за апрель и май этого года малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей — это более 40 тысяч налогоплательщиков — на сумму 2,6 млрд рублей.