Путин принял участие в закладке десантного корабля имени прославленного казанца
Президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантного корабля (вертолетоносца) «Иван Рогов» на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
Одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Один из кораблей будет носить имя генерал-полковника береговой службы из Казани Ивана Рогова, передает Life.ru.
Атомные подлодки, которые также закладываются сегодня, названы в честь городов воинской славы «Воронеж» и «Владивосток». Десантные корабли и фрегаты нового поколения назовут именами прославленных военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления ВМФ — «Иван Рогов», «Митрофан Москаленко», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».
Справка
Иван Рогов — советский военный политработник, генерал-полковник береговой службы. Работал военным комиссаром санитарного поезда в Казани, 92-го и 91-го госпиталей в Казани в 1920 году. В годы войны занимался вопросами партийно-политической работы на флоте.
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