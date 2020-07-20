Путин принял участие в закладке десантного корабля имени прославленного казанца

Президент России Владимир Путин принял участие в закладке десантного корабля (вертолетоносца) «Иван Рогов» на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Один из кораблей будет носить имя генерал-полковника береговой службы из Казани Ивана Рогова, передает Life.ru.

Атомные подлодки, которые также закладываются сегодня, названы в честь городов воинской славы «Воронеж» и «Владивосток». Десантные корабли и фрегаты нового поколения назовут именами прославленных военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления ВМФ — «Иван Рогов», «Митрофан Москаленко», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

