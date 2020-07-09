Мэр Иннополиса: «Сегодняшнее мероприятие даст стимул для развития города»

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев заявил, что сегодняшнее мероприятие даст стимул для развития города.

«Сегодняшнее мероприятие даст стимул для развития всей отрасли, а так как у нас 90 процентов экономики города сосредоточено на IT-отрасли, то автоматически даст стимул и развитию города», — сказал Шагалеев корреспонденту «Реального времени».

Он отметил, что в университете Иннополис и в городе появятся новые задачи.

«У нас появится новое направление в университете и новая задача, которую мы готовы взять на себя как город, как особая экономическая зона и как университет. И это даст нам еще один дополнительный стимул к дальнейшему росту. Сегодня на встрече перед основным совещанием говорилось не только о создании учебного центра, но и о создании полупромышленного центра по разработкам, в том числе и микроэлектронике», — сказал мэр Иннополиса.

Ранее сообщалось, что университет Иннополис планирует получить статус единого методологического центра по подготовке кадров для цифровой экономики.

